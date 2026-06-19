Солдат СВО спас военного врача от дрона ВСУ, накрыв собой от удара

Российский участник специальной военной операции накрыл собой военного врача и спас его во время атаки дрона ВСУ. Об этом сообщает портал «Моё! Online» со ссылкой на рассказ самого медика. По словам врача, инцидент произошёл во время перебежки между позициями. Военных заметил разведывательный беспилотник противника, после чего началась атака.

«В какой-то момент сил почти не осталось. Тогда мой товарищ из Белгородской области буквально затолкал меня в укрытие и в момент взрыва накрыл собой. Он спас мне жизнь», — поделился медработник.

Он добавил, что получил только осколочное ранение и выжил. Боец, закрывший его собой, также остался жив, но его ранения оказались тяжелее. Военнослужащий был отправлен на лечение и реабилитацию. По словам медика, таких отважных бойцов в рядах ВС РФ очень много, и каждый день можно наблюдать героизм простого челвоека на поле боя.

Сейчас врач вновь вернулся в зону СВО. Он продолжил помогать раненым. По его словам, самая высшая для него награда, когда солдат приходит в себя, открывает глаза и начинает спокойно дышать после оказанной ему медпомощи. Доктор признался, что на фронте начал верить в Бога, при чём в момент опасности просит Господа простить его, а не спасти.

Ранее российский боец с позывным Ржавый рассказал, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше. Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.