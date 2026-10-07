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Опубликовано 7 октября, 21:21

Не только свет и вода: В Киеве зафиксировали перебои с интернетом

NetBlocks сообщил о перебоях с интернетом в части Киева

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

В части Киева снизилась доступность интернета. Перебои зафиксировала мониторинговая служба NetBlocks, которая опубликовала данные о сбое.

По информации сервиса, ухудшение соединения произошло после атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру и последовавших аварийных отключений электричества. Сообщение касается отдельных частей украинской столицы.

На Украине ждут резкого подорожания домашнего интернета
На Украине ждут резкого подорожания домашнего интернета

В сентябре о повреждении инфраструктуры сообщили девять интернет- и хостинг-провайдеров Киева. В «Домонете» заявили о проблемах с коммутационным оборудованием, магистральными площадками и кабелем. Kievnet сообщил о повреждении одного из дата-центров, из-за которого связь временно пропала у части абонентов в центре города.

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Полина Никифорова
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