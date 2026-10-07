Не только свет и вода: В Киеве зафиксировали перебои с интернетом

В сентябре о повреждении инфраструктуры сообщили девять интернет- и хостинг-провайдеров Киева. В «Домонете» заявили о проблемах с коммутационным оборудованием, магистральными площадками и кабелем. Kievnet сообщил о повреждении одного из дата-центров, из-за которого связь временно пропала у части абонентов в центре города.