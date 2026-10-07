Не только свет и вода: В Киеве зафиксировали перебои с интернетом
NetBlocks сообщил о перебоях с интернетом в части Киева
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
В части Киева снизилась доступность интернета. Перебои зафиксировала мониторинговая служба NetBlocks, которая опубликовала данные о сбое.
По информации сервиса, ухудшение соединения произошло после атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру и последовавших аварийных отключений электричества. Сообщение касается отдельных частей украинской столицы.
В сентябре о повреждении инфраструктуры сообщили девять интернет- и хостинг-провайдеров Киева. В «Домонете» заявили о проблемах с коммутационным оборудованием, магистральными площадками и кабелем. Kievnet сообщил о повреждении одного из дата-центров, из-за которого связь временно пропала у части абонентов в центре города.
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