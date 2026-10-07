Отключения света на целый день введут в части регионов Украины

В части регионов Украины 8 октября почасовые отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Ограничения для всех категорий потребителей введут с 00:00 до 23:59, сообщила компания «Укрэнерго».

В те же часы отдельный режим предусмотрен для промышленности и бизнеса. Предприятия попадут под ограничения мощности также с полуночи и до конца дня.

Объём почасовых отключений составит от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от времени и ситуации в энергосистеме. Какие именно области затронут меры, в сообщении компании не уточняется. Жителям рекомендуют следить за расписаниями местных операторов распределительных сетей, поскольку продолжительность и объём ограничений могут меняться.

Накануне перебои уже фиксировались в ряде украинских регионов. 7 октября «Укрэнерго» сообщало об обесточенных потребителях в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части ДНР, а наиболее сложной называло ситуацию в Сумской области.

Проблемы украинской энергосистемы носят системный характер. В июле Life.ru писал, что Украина потеряла около половины своих электрогенерирующих мощностей. Тогда глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко отмечал, что особенно сильно пострадала маневровая генерация, необходимая для покрытия пиковых нагрузок. За первые четыре месяца 2026 года ограничения сократили потребление электроэнергии в стране на 6,5 млрд кВт·ч.