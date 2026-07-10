Украина потеряла около 50% мощности производства электроэнергии

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что страна лишилась около 50% электро-генерирующих мощностей. Сильнее всего пострадала маневровая генерация — та, что позволяет закрывать пиковые нагрузки.

За первые четыре месяца 2026 года ограничения снизили потребление на 6,5 млрд кВт·ч — это как если бы Киев сидел без света больше трёх лет (1 135 дней). Количество повреждений инфраструктуры выросло на 36% по сравнению с прошлым годом.

Параллельно растёт спрос в ряде областей, а перед системой стоит задача интегрировать «зелёную» энергетику. Режим ЧС в стране действует с конца 2025 года, графики отключений — повсеместно.

Согласно прогнозам, из-за установившейся аномальной жары и масштабных повреждений энергосистемы перебои с электроснабжением на Украине могут достигать восьми часов в сутки.