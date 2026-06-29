Энергосистема не выдержит: В Раде предупредили украинцев о длительных отключениях света

Из-за установившейся аномальной жары и масштабных повреждений энергосистемы перебои с электроснабжением на Украине могут достигать восьми часов в сутки. Такое предупреждение озвучил депутат Верховной рады, член комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко.

«Если будет неделя аномальной жары, может быть по 5-8 часов ограничений [энергоснабжения]», — заявил нардеп. По его словам, в Киеве внутренняя генерация до сих пор не восстановлена после предыдущих повреждений.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также прогнозировал, что летний зной усугубит дефицит мощности в украинской энергосистеме, и потребителям придётся оставаться без света минимум по 4–5 часов ежедневно.

Напомним, проблемы с подачей электроэнергии на Украине фиксируются с конца прошлого года. Из-за серьёзных разрушений инфраструктуры в стране был введён режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор действуют ежедневные графики аварийных отключений.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что отключения света будут происходить при жаре более 30 градусов.