Энергосистема не выдержит: В Раде предупредили украинцев о длительных отключениях света
В Раде заявили, что отключения света на Украине могут достичь 8 часов в сутки
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Из-за установившейся аномальной жары и масштабных повреждений энергосистемы перебои с электроснабжением на Украине могут достигать восьми часов в сутки. Такое предупреждение озвучил депутат Верховной рады, член комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кучеренко.
«Если будет неделя аномальной жары, может быть по 5-8 часов ограничений [энергоснабжения]», — заявил нардеп. По его словам, в Киеве внутренняя генерация до сих пор не восстановлена после предыдущих повреждений.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также прогнозировал, что летний зной усугубит дефицит мощности в украинской энергосистеме, и потребителям придётся оставаться без света минимум по 4–5 часов ежедневно.
Напомним, проблемы с подачей электроэнергии на Украине фиксируются с конца прошлого года. Из-за серьёзных разрушений инфраструктуры в стране был введён режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор действуют ежедневные графики аварийных отключений.
Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что отключения света будут происходить при жаре более 30 градусов.
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