Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания» перед зимой

Киев переходит в режим «выживания» накануне зимы из-за ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в интервью AFP.

«Каждый день приходит новая информация о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях. Бомбардировки нашего города усиливаются. Сегодня единственный вопрос — это выживание», — сказал Кличко.

По его словам, город готовится к возможным длительным перебоям с отоплением, водой и электричеством. В отдельных районах уже происходят временные отключения света, а власти устанавливают резервные системы отопления и пополняют запасы топлива, продуктов и питьевой воды.

Кличко признал, что масштаб возможных проблем будет зависеть в том числе от работы ПВО. Он предупредил, что при новых повреждениях критической инфраструктуры ситуация может серьёзно ухудшиться.

Отдельной проблемой стали повреждения мостов через Днепр. По словам мэра, связь между левым и правым берегами имеет ключевое значение для работы города. Власти рассматривают альтернативные варианты переправ, в том числе использование плавучих понтонов.

В начале октября удары уже приводили к ограничениям движения по нескольким киевским мостам и перебоям в работе общественного транспорта. 3 октября после повреждения Северного моста были нарушены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, из-за чего движение пришлось ограничивать.