«Это только начало»: Кипрский журналист предрёк усиление ударов по Украине к зиме

Российские удары по военным объектам Украины могут усиливаться по мере приближения зимы. Такой прогноз высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Ситуация будет обостряться. В этом нет никаких сомнений. Всё будет усиливаться по мере приближения зимы», — сказал Христофору.

Так журналист прокомментировал недавнее заявление российского военного ведомства. Минобороны РФ сообщило об усилении ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины после заявлений Владимира Зеленского.

«По словам российских военных, будет усилено всё. Другими словами, они лишь начинают. И чем больше Зеленский <…> раздает угроз, тем сильнее русские будут атаковать, тем больше будут <…> усиливать удары», — предположил Христофору.

По его мнению, заявление Минобороны было адресовано не только Зеленскому, но и США, Евросоюзу, а также представителям украинских вооружённых сил.