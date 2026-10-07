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Опубликовано 7 октября, 08:41

«Это только начало»: Кипрский журналист предрёк усиление ударов по Украине к зиме

Журналист Христофору допустил усиление российских ударов по ВПК Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские удары по военным объектам Украины могут усиливаться по мере приближения зимы. Такой прогноз высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Ситуация будет обостряться. В этом нет никаких сомнений. Всё будет усиливаться по мере приближения зимы», — сказал Христофору.

Так журналист прокомментировал недавнее заявление российского военного ведомства. Минобороны РФ сообщило об усилении ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины после заявлений Владимира Зеленского.

«По словам российских военных, будет усилено всё. Другими словами, они лишь начинают. И чем больше Зеленский <…> раздает угроз, тем сильнее русские будут атаковать, тем больше будут <…> усиливать удары», — предположил Христофору.

По его мнению, заявление Минобороны было адресовано не только Зеленскому, но и США, Евросоюзу, а также представителям украинских вооружённых сил.

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События развивались на фоне взаимных заявлений об ударах. 29 сентября Зеленский сообщил об утверждении украинских дальнобойных операций на октябрь. Уже 1 октября он объявил о корректировке системы реагирования на удары по критической инфраструктуре Киева. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменение характера российских ударов ответом на действия Киева. А 6 октября Зеленский поручил готовить F-16 и средства ПВО к возможному новому массированному удару.

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Милена Скрипальщикова
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