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Опубликовано 5 октября, 12:40

«Украина должна заплатить цену»: Песков объяснил усиление ударов ВС России

Песков назвал удары ВС РФ по Украине возмездием за действия Киева

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения характера ударов ВС РФ по Украине не связаны с появлением какой-либо новой военной доктрины. По его словам, действия российских военных являются ответом на шаги Киева.

«Именно Киев пошел на расширение целей в мирной экономике. То, что делают наши военные — это возмездие. Украина должна заплатить цену», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны России объявило об усилении ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины. В ведомстве связали это решение с заявлениями Владимира Зеленского о намерении увеличить число атак на российские НПЗ. Российская сторона при этом утверждает, что её действия носят ответный характер.

Главные заявления лидеров, дипломатия и развитие конфликта вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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