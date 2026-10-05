«Украина должна заплатить цену»: Песков объяснил усиление ударов ВС России
Песков назвал удары ВС РФ по Украине возмездием за действия Киева
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения характера ударов ВС РФ по Украине не связаны с появлением какой-либо новой военной доктрины. По его словам, действия российских военных являются ответом на шаги Киева.
«Именно Киев пошел на расширение целей в мирной экономике. То, что делают наши военные — это возмездие. Украина должна заплатить цену», — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны России объявило об усилении ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины. В ведомстве связали это решение с заявлениями Владимира Зеленского о намерении увеличить число атак на российские НПЗ. Российская сторона при этом утверждает, что её действия носят ответный характер.
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