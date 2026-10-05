Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре Оглавление Сумская область 5 октября: бои у Юнаковки и Толстодубово ДНР 5 октября: ВС РФ берут в кольцо Доброполье Харьковская область 5 октября: «Север» наступает у Купянска и Изюма Запорожская область 5 октября: ВС РФ выдавили ВСУ у Барвиновки Карта СВО на 5 октября 2026 года Россия усилит удары по Украине: ответ за атаки ВСУ Украинское зерно: Польша и Румыния блокируют поставки Переговоры Москвы и Киева: США предложили встречу в октябре Армия России наступает в ДНР, «Запад» разбивает ВСУ под Изюмом, Варшаве и Бухаресту не надо украинское зерно, переговоры Москвы и Киева могут пройти в октябре — дайджест Life.ru. 5198 5198 Армия России наступает широким фронтом в Харьковской области. Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Сумская область 5 октября: бои у Юнаковки и Толстодубово

В Сумской области продолжаются бои. После освобождения Малой Рыбицы 3 октября ВС РФ развивают наступление на участке Юнаковка–Миропольское, сообщил военкор Евгений Лисицын.

— В Сумском районе штурмовики продвинулись под Кияницей на 300 метров. Одновременно в Шосткинском районе идёт зачистка лесопосадок возле Уланово и Толстодубово, где по выявленным огневым точкам противника работают ударные БПЛА, — передают авторы канала «Северный ветер».

По опорным пунктам и скоплениям сил наносятся непрерывные удары. Российская авиация, артиллерия и операторы дронов поразили скопления живой силы и техники ВСУ в девяти населённых пунктах, включая Сумы, Ямполь, Кияницу и Вакаловщину.

ДНР 5 октября: ВС РФ берут в кольцо Доброполье

Морпехи ВС РФ зачистили от противника восточные окраины Доброполья. Сейчас в городе окружены силы 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го полка «Скала».

— Сейчас штурмовые группы 51-й армии продолжают продвигаться в северной части населенного пункта. По данным Минобороны, за сутки зачищено 53 здания, — уточнил военкор Евгений Поддубный.

С севера и северо-востока на Доброполье начала наступать 61-я бригада ВС РФ. Бойцы сумели закрепиться на окраинах города. С юга наши десантники Армии России продвинулись в сторону Святогоровки и взяли под контроль промышленную зону и частный сектор на юге города.

— Бойцы 90-й танковой армии продолжают наступать в сторону Веровки и Ракши, — поделился военный аналитик Анатолий Радов.

«Восток» уничтожил укрепления ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 5 октября: «Север» наступает у Купянска и Изюма

Группировка «Север» наращивает интенсивность ударов и развивает наступление в Харьковской области. В районе Избицкого уничтожен командный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ с потерями офицерского и сержантского состава.

— Давление на оборону ВСУ продолжается сразу на нескольких направлениях. На Липцовском участке штурмовики продвинулись по лесопосадкам на 400 метров. На Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения Армии России при поддержке артиллерии продавили оборону в районах Резниково, Нефедовки, Варваровки, Николаевки и Аннополья, пройдя за сутки до 800 метров, — говорится в сообщении ресурса «Северный ветер».

Операторы ударных дронов группировки «Запад» на Изюмском направлении пресекают попытки украинских подразделений переправиться через реку Оскол — с начала недели ударами беспилотников здесь ликвидировано до 270 военнослужащих противника.

— Давление на логистику и тыловые рубежи ВСУ продолжается на смежных секторах фронта. На Купянском направлении ВС РФ нарушают маршруты снабжения: расчёты дронов 6-й армии уничтожили наземные робототехнические комплексы у Волосской Балаклеи и Грушевки, а также автомобиль с личным составом в районе Староверовки, — поделились авторы «Оперативного простора».

В то же время на Богуславском направлении подразделения БпЛА и артиллерии 1-й танковой армии ВС РФ бьют по тыловым коммуникациям противника. В районе Пристена поражены позиции украинских расчётов ударных беспилотников, а под Лесной Стенкой выведен из строя очередной наземный дрон.

Запорожская область 5 октября: ВС РФ выдавили ВСУ у Барвиновки

На северном участке Запорожской области штурмовики «Востока» продвигаются западнее рубежа Александровка — Зоревка и расширяют зону контроля у Великомихайловки.

— Северо-западнее Зарницы российские бойцы выбили противника из посадок у Барвиновки и Василькового. Артиллерией и дронами здесь уничтожены миномёт, автомобиль, НРТК, а также подавлена система связи, — рассказали авторы «Воин DV».

Западнее Лесного и Новосолошино штурмовые группы отсекли подходы к опорникам ВСУ и ликвидировали 17 военнослужащих. У Ровного и Копаней заняты опорные пункты противника и уничтожен склад имущества. Одновременно западнее Новосёловки российские подразделения овладели новыми рубежами.

Карта СВО на 5 октября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ зачищают «Волчанский котёл». Фото © Divgen.ru

Россия усилит удары по Украине: ответ за атаки ВСУ

Минобороны России объявило об усилении ударов по военным объектам, предприятиям ВПК и инфраструктуре в Киеве и других областях Украины. Это стало ответом на заявления Владимира Зеленского об атаках на российские НПЗ. Ведомство возложило полную ответственность за последствия на руководство Украины, напомнив, что действия ВС РФ носят сугубо ответный характер.

Поводом для ударов стала серия атак ВСУ по гражданским объектам России. В их числе — обстрелы избирательных участков во время выборов в Госдуму, когда погибли шесть человек, налёт дронов на Москву 19 и 20 сентября 2026 года, попытка сорвать ПМЭФ в июне 2026 года и недавний удар по жилым кварталам Белгорода.

— После сегодняшнего заявления Зеленского удары по военным объектам и инфраструктуре в Киеве и других областях будут усилены. Населению Украины винить за это следует только своего президента, — подчеркнули в ведомстве.

На этом фоне ВС РФ продолжают выбивать военную логистику противника. В Киеве дронами поражён Северный мост через Днепр, использовавшийся для переброски войск и грузов, а в северо-западной части Чёрного моря под удар попали два сухогруза с военным имуществом на пути в Одессу.

Украинское зерно: Польша и Румыния блокируют поставки

Варшава и Бухарест отказались расширять логистику украинской сельхозпродукции через свою территорию. Из-за этого на украинских складах может остаться до 35 млн тонн агропродукции, что может привести к сокращению посевных площадей Украины следующей весной на 35–40%, сообщает издание Politico.

По заявлению министерства аграрной политики Украины, действующие сухопутные коридоры — европейские железные дороги, автотрассы и речные пути — позволяют транспортировать менее половины от необходимых экспортных объёмов.

В попытке компенсировать выросшие затраты на перевозку Киев запросил у Евросоюза субсидию в размере 1,1 млрд евро, однако восточноевропейские соседи дали понять, что не заинтересованы в транзите грузов из Украины. Аналогичную жёсткую позицию заняли в Бухаресте, объяснив решение перегрузкой транспортной сети и необходимостью защитить собственных аграриев.

— Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть, — заявил министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош.

Отсутствие стабильного экспорта лишает украинских сельхозпроизводителей оборотных средств перед новым аграрным сезоном. Если альтернативные маршруты не удастся наладить к весне, массовое сокращение посевов станет неизбежным.

Переговоры Москвы и Киева: США предложили встречу в октябре

Американские представители предложили провести встречу с Россией и Украиной.

— Вашингтон предлагает провести встречу до конца октября на техническом уровне в трёхстороннем формате, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп связал кризис на топливном рынке с ударами Украины по энергоинфраструктуре России. Президент США потребовал от Киева немедленно их остановить, чтобы не провоцировать рост цен на дизельное топливо.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью обеспечена дизтопливом, но на мировые рынки этот тип горючего не попадёт. Всё из-за санкций в отношении российской продукции.

Авторы Артём Артёмов