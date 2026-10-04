«Закручиваемся в спирали»: Песков объяснил ответ Москвы на эскалацию Киева
Песков: Ответ на эскалацию Киева — единственный способ достижения интересов РФ
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Ответные действия на эскалацию со стороны Киева пока остаются для России единственным способом добиваться своих интересов в условиях отсутствия переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Безусловно, мы действительно закручиваемся в этой спирали. Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться, это единственный способ достижения интересов», — сказал представитель Кремля.
Ещё 21 сентября Песков говорил о надежде Москвы на возобновление трёхсторонних переговоров России, Украины и США. Спустя несколько дней Владимир Путин заявил, что предложения о возвращении к диалогу с Киевом по-прежнему остаются на столе, однако добавил, что Москва ещё определит ответ на действия украинской стороны.
Ранее российский президент также назвал переговорный процесс по Украине в известной степени замороженным. При этом Москва, по его словам, не отказывается от участия посредников, если те смогут помочь продвижению переговоров.
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