«Закручиваемся в спирали»: Песков объяснил ответ Москвы на эскалацию Киева

Ответные действия на эскалацию со стороны Киева пока остаются для России единственным способом добиваться своих интересов в условиях отсутствия переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Безусловно, мы действительно закручиваемся в этой спирали. Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться, это единственный способ достижения интересов», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский президент также назвал переговорный процесс по Украине в известной степени замороженным. При этом Москва, по его словам, не отказывается от участия посредников, если те смогут помочь продвижению переговоров.