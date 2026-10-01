Нейтральный статус Украины по-прежнему входит в число целей России. Эту позицию Владимир Путин обозначил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство. Но мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина — нейтральное государство», — отметил он.

Позднее Киев закрепил в Конституции курс на вступление в НАТО. Путин назвал этот поворот принципиально важным для безопасности России. Он также связал стремление Украины вступить в Североатлантический альянс с причинами нынешнего конфликта. Нейтральный статус страны поэтому остаётся для Москвы актуальной целью.

Отдельно российский лидер остановился на ситуации на линии боевого соприкосновения. По приведённым им данным, только за сентябрь под контроль России перешёл 1301 квадратный километр территории. Этот показатель в 2,5 раза превышает темпы предыдущих месяцев, а продвижение войск ускоряется.

При этом Москва хочет как можно скорее прекратить боевые действия через мирные переговоры. Путин призвал перестать обвинять Россию в нежелании вести диалог и учитывать ситуацию, которая складывается на земле. Ответственные решения, по его словам, должны принимать как на Украине, так и поддерживающие её западные страны, прежде всего в Европе.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Украина утрачивает элементы государственности и уже не способна существовать полностью самостоятельно. Президент назвал это очевидной вещью и подчеркнул, что страна управляется извне. Отдельно глава государства заявил, что украинские власти отправляют собственных граждан на фронт ради чужих интересов. По словам Путина, речь идёт о попытке вести борьбу с Россией чужими руками. Именно это он считает одним из главных рисков для страны.