«Ну, так получилось»: Путин рассказал, что услышал от европейских коллег после отстранения Януковича
Путин: В Европе объяснили смену власти на Украине словами «так получилось»
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Президент России Владимир Путин рассказал, что после госпереворота на Украине спрашивал европейских коллег, зачем они поддержали смену власти, а в ответ услышал: «ну, так получилось». Об этом президент России заявил во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Наццентре «Россия».
По словам Путина, к тому моменту Виктор Янукович и без того мог потерять власть на следующих, в том числе досрочных, выборах. Российский лидер поэтому интересовался у собеседников, зачем понадобилось его отстранение. Полученный ответ был удивительным.
«Зачем вы это сделали? «Ну так получилось». Ничего себе — «так получилось»?», — вспомнил он.
Путин отметил, что Янукович выступал за вступление Украины в Евросоюз, но был против присоединения страны к НАТО. После его отстранения, по словам российского президента, ситуация начала быстро меняться.
«Пошла эта русофобия сплошная, боевые действия на юго-востоке Украины. Нам пришлось взять под защиту жителей Крыма, людей, проживающих в Крыму. Вот и всё», — ответил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что русофобию и убийства русских людей нельзя было превращать в официальную идеологию Украины. Глава государства подчеркнул, что на протяжении долгих лет на Украине поощряли агрессивный национализм, пытаясь сделать страну инструментом давления на Россию. По его словам, этого допускать было нельзя.
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