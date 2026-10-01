Нельзя было превращать русофобию и убийства русских людей в официальную идеологию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что долгие годы на Украине поощряли агрессивный национализм, стремясь превратить страну в инструмент давления на Россию. По словам главы государства, этого делать было нельзя.

Кроме того, российский лидер отметил, что Североатлантический альянс не должен был приступать к милитаризации исконно российских земель ради собственной выгоды, а также строить планы по размещению там военных объектов.

«Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», — заключил глава РФ.

Также Путин заявил, что Россия не начинала конфликт на Украине. Президент напомнил, что воевать начали с нами.