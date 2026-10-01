Специальная военная операция будет продолжаться до полного краха Киева, если европейские страны не прекратят препятствовать усилиям по достижению мира. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат назвал два возможных сценария, при которых ситуация может измениться. Первый он связал с ослаблением влияния так называемой «партии войны» в Европе и сменой подхода европейских элит к урегулированию. Второй вариант Полянский сформулировал значительно жёстче — до полного военного краха Киева.

«СВО будет продолжаться до тех пор, пока «партия войны» в Европе не окажется не у дел и европейские элиты не перестанут ставить палки в колёса усилий по достижению реального мира. Ну или до полного военного краха киевского режима», — заявил постпред РФ.

При этом именно второй сценарий дипломат назвал более вероятным. Свою оценку он связал с темпами продвижения российских войск и сокращением военного потенциала Украины.

В конце сентября Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. По словам президента, до голосования Киев сообщил о готовности вернуться к контактам, однако позднее последовали атаки беспилотников и удары по избирательным участкам.