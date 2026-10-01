Путин на «Валдае» напомнил, что Россия не начинала войну

Президент Владимир Путин заявил, что не согласен с утверждением, будто Россия сама начала войну. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября.

Глава государства отметил, что подобный вопрос до сих пор возникает у части экспертного сообщества.

«Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счёт уже высказывался, скажу всё-таки на таком собрании ещё раз: где правда?» — сказал Путин.

После этого президент вновь изложил позицию российской стороны относительно причин конфликта.

«А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — заявил он.

Это соответствует позиции, которую Путин высказывал и ранее. В частности, российский президент связывает начало вооружённого конфликта с событиями на Украине в 2014 году и боевыми действиями в Донбассе. В 2024 году на «Валдае» он также заявлял, что Россия рассматривает свои действия как попытку прекратить конфликт, начавшийся в 2014 году.

Нынешнее заседание «Валдая» проходит под темой «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В нём участвуют около 120 экспертов из 40 стран.