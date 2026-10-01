Украина утрачивает элементы государственности и уже не способна существовать полностью самостоятельно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о нынешнем положении страны и её отношениях с Западом.

«Украина, я знаю, и всем это хорошо известно, не может существовать самостоятельно. Она вообще утрачивает элементы государственности. На мой взгляд, это очевидная вещь. Она управляется извне», — отметил глава РФ на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Отдельно президент заявил, что украинские власти отправляют собственных граждан на фронт ради чужих интересов. По словам Путина, речь идёт о попытке вести борьбу с Россией «чужими руками». Именно это он считает одним из главных рисков для страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что Виктора Януковича лишили поста президента Украины в результате государственного переворота, несмотря на то что он был готов на досрочные выборы. По словам российского лидера, он не берётся судить о самом Януковиче. Путин допустил, что у части украинских граждан действительно могли быть основания считать, что тот не должен занимать президентское кресло. Путь через выборы был открыт, однако вместо этого было решено действовать иначе.