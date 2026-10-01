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Регион
Опубликовано 1 октября, 19:30

Путин: Януковича отстранили от власти из-за отказа вступить в НАТО

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Виктора Януковича устранили с поста президента Украины в результате государственного переворота, хотя он соглашался на досрочные выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания дискуссионного клуба «Валдай в Национальном центре «Россия».

По словам российского лидера, он не берётся давать оценку самому Януковичу. Путин допустил, что у части украинских граждан действительно были причины считать, что тот не должен занимать президентское кресло.

«Ну прекрасно, он же со всем согласился. Согласился на новые выборы, досрочные точно», — сказал Путин.

Он напомнил, что путь через выборы был открыт, но вместо этого решили пойти иным способом.

«Нет. Надо было обязательно госпереворот совершить», — подчеркнул российский президент.

«Верить в лучшее и делать всё для него»: Путин обратился к участникам «Валдая»
«Верить в лучшее и делать всё для него»: Путин обратился к участникам «Валдая»

Как ранее сообщал Life.ru, Путин назвал расширение НАТО на восток одной из первопричин нынешних разногласий между Россией и Западом. По его словам, именно этот процесс стал одной из отправных точек напряжённости

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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