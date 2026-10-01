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Опубликовано 1 октября, 19:09

«Верить в лучшее и делать всё для него»: Путин обратился к участникам «Валдая»

Путин призвал верить в лучшее и делать всё для его наступления

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянам и другим участникам международной дискуссии важно не только надеяться на лучшее, но и самим работать ради его наступления. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Давайте верить в лучшее, а главное — делать всё для того, чтобы оно, это лучшее, наступило и было с нами», — подчеркнул он.

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Ранее Владимир Путин заявил, что человечеству пора покончить с военным противостоянием, научиться сообща решать общие задачи и приступить к построению нового устойчивого миропорядка. По словам президента, он хотел бы, чтобы будущие поколения воспринимали вторую четверть XXI века как переломный момент, когда государства сумели осознать масштаб угроз, нависших над человечеством, и начали вместе искать выход.

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Юлия Сафиулина
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