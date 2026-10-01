«Тут же надули»: Путин на «Валдае» напомнил о расширении НАТО

Президент России Владимир Путин напомнил, что одной из отправных точек нынешних противоречий между Россией и Западом стало расширение НАТО на восток. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, советскому руководству ранее давали заверения, что Североатлантический альянс не будет продвигаться на восток, однако впоследствии эти договорённости, как известно, были нарушены.

«Вот с этого всё началось. Всё началось именно с этого. Сказали, что не будет движения НАТО на восток, тут же надули, начали», — заявил президент.

Путин отметил, что после распада СССР последовало несколько волн расширения альянса, несмотря на неоднократные возражения сначала Москвы советского периода, а затем России.

«Советский Союз, потом Россия всё время говорили: „Нет-нет, не надо, мы же договаривались“. Плевать хотели, делали то, что считали нужным», — сказал он.

Путин неоднократно высказывал эту позицию и ранее. В июне 2025 года он также говорил о нескольких волнах расширения НАТО и называл их нарушением данных Москве обещаний.