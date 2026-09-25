Путин заявил, что предложения о переговорах с Украиной остаются на столе
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Предложения о возобновлении переговоров с Украиной остаются на столе. Россия считает возвращение к диалогу возможным, заявил президент Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что после действий Киева Москве ещё предстоит определить свои ответные шаги.
«Предложения о возобновлении переговоров с Украиной на столе. Это всё возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, что нам нужно предпринять в ответ», — сказал Путин.
Ранее Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы о готовности к урегулированию конфликта не изменилась.
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