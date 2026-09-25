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Опубликовано 25 сентября, 17:33

Путин заявил, что предложения о переговорах с Украиной остаются на столе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предложения о возобновлении переговоров с Украиной остаются на столе. Россия считает возвращение к диалогу возможным, заявил президент Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что после действий Киева Москве ещё предстоит определить свои ответные шаги.

«Предложения о возобновлении переговоров с Украиной на столе. Это всё возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, что нам нужно предпринять в ответ», — сказал Путин.
Турция ждёт возобновления переговоров по Украине до конца 2026 года
Турция ждёт возобновления переговоров по Украине до конца 2026 года

Ранее Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что позиция Москвы о готовности к урегулированию конфликта не изменилась.

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Николь Вербер
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