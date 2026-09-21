Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:43

Турция ждёт возобновления переговоров по Украине до конца 2026 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турция рассчитывает, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

«Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипломатические усилия. Турция также готова оперативно организовать встречу в Стамбуле и обеспечить необходимые условия безопасности.

Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось
Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось

Ранее Life.ru рассказывал, что около десяти стран предложили свои площадки для возможных переговоров по Украине. Окончательное место встречи должно определиться после появления понимания о готовности сторон к конструктивному диалогу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar