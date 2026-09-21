Турция ждёт возобновления переговоров по Украине до конца 2026 года

Турция рассчитывает, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

«Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипломатические усилия. Турция также готова оперативно организовать встречу в Стамбуле и обеспечить необходимые условия безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что около десяти стран предложили свои площадки для возможных переговоров по Украине. Окончательное место встречи должно определиться после появления понимания о готовности сторон к конструктивному диалогу.