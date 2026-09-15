Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

Около десяти государств с разных континентов предложили свои площадки для возможных переговоров по Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Таких стран уже с десяток. Это и европейская, и азиатская часть, разные континенты», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, окончательное место переговоров объявят после того, как появится понимание о готовности всех сторон к конструктивным решениям. Источник подчеркнул, что выбранная площадка в любом случае должна быть нейтральной.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что одним из вариантов рассматривается Абу-Даби. Свои услуги также предлагала Турция и ряд других государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Абу-Даби считается приоритетной площадкой для возможной новой встречи по Украине. По словам Ушакова, столица ОАЭ уже принимала предыдущие раунды трёхсторонних переговоров России, США и Украины.