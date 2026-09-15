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Регион
Опубликовано 15 сентября, 18:06

Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Около десяти государств с разных континентов предложили свои площадки для возможных переговоров по Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Таких стран уже с десяток. Это и европейская, и азиатская часть, разные континенты», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, окончательное место переговоров объявят после того, как появится понимание о готовности всех сторон к конструктивным решениям. Источник подчеркнул, что выбранная площадка в любом случае должна быть нейтральной.

В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине
В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

До этого помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что одним из вариантов рассматривается Абу-Даби. Свои услуги также предлагала Турция и ряд других государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Абу-Даби считается приоритетной площадкой для возможной новой встречи по Украине. По словам Ушакова, столица ОАЭ уже принимала предыдущие раунды трёхсторонних переговоров России, США и Украины.

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Наталья Демьянова
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