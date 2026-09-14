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Регион
Опубликовано 14 сентября, 18:26

В МИД России исключили Швейцарию как площадку для переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для дальнейших переговоров по украинскому урегулированию. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось. И в этом смысле Женева, как такая нейтральная площадка, символизирующая дух консенсуса, разумеется, не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство», — ответил он.

Грушко считает, что действия властей Конфедерации всё сильнее сближают страну с НАТО. По его словам, речь идёт если не о прямом членстве, то фактически об ассоциированном статусе.

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Напомним, ранее Швейцария заявила о готовности предоставить свою территорию для проведения очередного раунда переговоров по Украине. Как сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Швейцарские власти сохраняют контакты со всеми сторонами и готовы вновь задействовать свои дипломатические возможности для организации диалога.

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Юлия Сафиулина
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