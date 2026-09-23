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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:18

Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Москва сохраняет заявленную готовность к мирному урегулированию конфликта.

Представитель Кремля объяснил такую оценку продолжающимися действиями украинской стороны, которые он охарактеризовал как «террористическую активность».

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«Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет», — заявил Песков на брифинге 23 сентября.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что позиция Москвы о готовности к мирному урегулированию не изменилась.

Заявление прозвучало спустя два дня после того, как Песков говорил о надежде России на возобновление трёхсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда представитель Кремля отмечал, что Россия открыта к такому формату, однако никаких подвижек в переговорном процессе пока нет.

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В начале сентября Кремль также заявлял, что конкретных предпосылок для перехода к мирному урегулированию пока не сформировалось, хотя сама возможность дипломатического решения сохраняется.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров с США и Украиной.

Больше новостей о дипломатическом процессе — в теге «Переговоры по Украине» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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