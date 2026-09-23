Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Москва сохраняет заявленную готовность к мирному урегулированию конфликта.

Представитель Кремля объяснил такую оценку продолжающимися действиями украинской стороны, которые он охарактеризовал как «террористическую активность».

«Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет», — заявил Песков на брифинге 23 сентября.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что позиция Москвы о готовности к мирному урегулированию не изменилась.

Заявление прозвучало спустя два дня после того, как Песков говорил о надежде России на возобновление трёхсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда представитель Кремля отмечал, что Россия открыта к такому формату, однако никаких подвижек в переговорном процессе пока нет.

В начале сентября Кремль также заявлял, что конкретных предпосылок для перехода к мирному урегулированию пока не сформировалось, хотя сама возможность дипломатического решения сохраняется.