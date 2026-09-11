Новое место для мира: Кремль раскрыл неожиданную роль ОАЭ в переговорах по Украине
Песков: ОАЭ не раз предлагали площадку для переговоров по Украине
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле. Обложка © Life.ru
Объединённые Арабские Эмираты неоднократно выражали готовность организовать на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит эту инициативу со стороны ближневосточных партнёров.
«Что касается возможного продолжения переговоров по Украине, то эмиратская сторона неоднократно говорила о своей готовности принять такие встречи, мы признательны за такую готовность», — сообщил официальный представитель Кремля. При этом он добавил, что предметное обсуждение начнётся, когда стороны подойдут к процессу вплотную.
Полноценный диалог между государствами развивается сразу по нескольким направлениям. Песков назвал дружественные отношения с ОАЭ отдельным важным треком российской внешней политики и отметил, что на повестке дня стоит широкий спектр совместных вопросов.
ОАЭ официально входят в состав межгосударственного объединения БРИКС, полноценное членство в котором страна получила в январе 2024 года. Эмиратская сторона регулярно выступает посредником при решении гуманитарных вопросов между Россией и Украиной, включая проведение крупных обменов военнопленными. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь.
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