Новое место для мира: Кремль раскрыл неожиданную роль ОАЭ в переговорах по Украине

Объединённые Арабские Эмираты неоднократно выражали готовность организовать на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит эту инициативу со стороны ближневосточных партнёров.

«Что касается возможного продолжения переговоров по Украине, то эмиратская сторона неоднократно говорила о своей готовности принять такие встречи, мы признательны за такую готовность», — сообщил официальный представитель Кремля. При этом он добавил, что предметное обсуждение начнётся, когда стороны подойдут к процессу вплотную.

Полноценный диалог между государствами развивается сразу по нескольким направлениям. Песков назвал дружественные отношения с ОАЭ отдельным важным треком российской внешней политики и отметил, что на повестке дня стоит широкий спектр совместных вопросов.

ОАЭ официально входят в состав межгосударственного объединения БРИКС, полноценное членство в котором страна получила в январе 2024 года. Эмиратская сторона регулярно выступает посредником при решении гуманитарных вопросов между Россией и Украиной, включая проведение крупных обменов военнопленными. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь.