Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражена признательность руководству Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин в разговоре с президентом ОАЭ отметил, что Киев активизировал террористическую деятельность. Лидеры обсудили украинский кризис — президент России рассказал о ходе спецоперации.

В 2026 году Россия и Украина провели серию обменов военнопленными, подтверждающих продолжение гуманитарных контактов на фоне конфликта. В ходе трёхдневного перемирия в мае стороны обменялись по 205 военнослужащими (состоялся 15 мая). Впоследствии обмены продолжились: 5 июня были возвращены по 185 человек с каждой стороны, а 26 июня состоялся обмен по формуле «160 на 160» (всего 320 военнопленных). Посредником в этих гуманитарных акциях неизменно выступали Объединённые Арабские Эмираты, а освобождённые российские военнослужащие проходили реабилитацию на территории Белоруссии.