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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:05

Песков: Россия надеется на возобновление переговоров с США и Украиной

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров по Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что всё-таки мы выйдем на возобновление трёхсторонних переговоров», — сказал представитель Кремля.

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Турция ждёт возобновления переговоров по Украине до конца 2026 года

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров подтвердил готовность России как к двусторонним, так и к трёхсторонним переговорам по Украине. Глава МИД подчёркивал, что Москва от таких форматов не отказывалась, а место возможной встречи должно устраивать всех участников.

Главные заявления лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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