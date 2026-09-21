Песков: Россия надеется на возобновление переговоров с США и Украиной

Россия рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров по Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что всё-таки мы выйдем на возобновление трёхсторонних переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров подтвердил готовность России как к двусторонним, так и к трёхсторонним переговорам по Украине. Глава МИД подчёркивал, что Москва от таких форматов не отказывалась, а место возможной встречи должно устраивать всех участников.