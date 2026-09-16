Лавров: Россия готова и к двусторонним, и к трёхсторонним переговорам по Украине

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к разным форматам диалога — двустороннему и трёхстороннему. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Мы готовы и к двусторонним переговорам, и к трехсторонним переговорам. Никогда от них не отказывались», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о том, могут ли стороны рассматривать Сербию для проведения переговоров, Лавров заявил, что «возможно всё», если место приемлемо для участников диалога.

Ранее стало известно, что более десяти стран мира предложили свою территорию для проведения переговоров по Украине. По данным СМИ, речь идёт о Европе, Азии и других континентах.