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Регион
Опубликовано 16 сентября, 11:56

Лавров: Россия готова и к двусторонним, и к трёхсторонним переговорам по Украине

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и готова к разным форматам диалога — двустороннему и трёхстороннему. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе выступления на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Мы готовы и к двусторонним переговорам, и к трехсторонним переговорам. Никогда от них не отказывались», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о том, могут ли стороны рассматривать Сербию для проведения переговоров, Лавров заявил, что «возможно всё», если место приемлемо для участников диалога.

Полянский: ОБСЕ не рассматривается как площадка для переговоров по Украине
Полянский: ОБСЕ не рассматривается как площадка для переговоров по Украине

Ранее стало известно, что более десяти стран мира предложили свою территорию для проведения переговоров по Украине. По данным СМИ, речь идёт о Европе, Азии и других континентах.

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Матвей Константинов
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