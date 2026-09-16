Полянский: ОБСЕ не рассматривается как площадка для переговоров по Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не рассматривается как площадка для переговоров по украинскому конфликту, несмотря на ожидания ряда стран Евросоюза. Как заявил РИА «Новости» постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, площадка используется для «транслирования поддержки Украины».

Дипломат связал разговоры о роли ОБСЕ с попытками некоторых европейских государств понять, готова ли Москва изменить своё отношение к венскому формату. По словам Полянского, никаких предпосылок для превращения организации в самостоятельный переговорный канал сейчас нет. При этом у ряда стран ЕС сохраняется представление о том, что организация должна быть задействована в урегулировании.

«Венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто «вторую переговорную дорожку» по этим вопросам здесь не создаёт», — заявил Полянский. Нынешнюю работу ОБСЕ он охарактеризовал как площадку, где Евросоюз главным образом продолжает публично демонстрировать поддержку Киева.

Ранее глава пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что ОБСЕ готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В начале 2026 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совершил визиты в Москву и Киев. Эти поездки, по словам Бидо, помогли сохранить прямые политические контакты с Россией и Украиной в рамках председательства ОБСЕ. Он подчеркнул, что Берн намерен продемонстрировать возможности ОБСЕ, если появятся условия для политического диалога.