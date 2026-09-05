Швейцария заявила о готовности ОБСЕ содействовать переговорам по Украине

ОБСЕ сохраняет готовность помочь в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо. В 2026 году Берн председательствует в организации.

«Готовность сохраняется. Дипломатия начинается с поддержания каналов общения, особенно когда позиции сторон сильно расходятся», — приводит слова Бидо ТАСС.

В начале 2026 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Москву и Киев. По словам Бидо, эти поездки помогли сохранить прямой политический контакт с Россией и Украиной на уровне председательства ОБСЕ.

Швейцарский дипломат отметил, что Берн хочет показать возможности ОБСЕ в случае появления условий для политического диалога. По его словам, организация располагает не только площадкой для переговоров, но и инструментами, которые позволяют помогать в урегулировании конфликта и выполнять соответствующие договорённости на местах.

Ранее Life.ru сообщал о планируемой поездке в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что представители Вашингтона могут получить от российской стороны предложения по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп также сообщил, что Уиткофф и Кушнер направляются в Москву с предложением прекратить конфликт.