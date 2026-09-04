США попросили РФ и Украину прекратить удары на время вояжа Уиткоффа и Кушнера по столицам

США обратились с просьбой к России и Украине из-за предстоящего переговорного вояжа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По данным американской газеты The New York Times, Белый дом хочет, чтобы стороны временно прекратили взаимные удары.

«Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки на время пребывания этих двух человек в России, а россияне аналогичным образом прекратили ракетные обстрелы Киева», — говорится в материале. Издание утверждает, что переговоры о визите представителей президента США Дональда Трампа продолжаются уже несколько недель.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал очередной «мирный» вояж Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, уже на этих выходных они посетят Москву и Киев, причём сначала представители Дональда Трампа отправятся в столицу России.