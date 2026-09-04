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Регион
Опубликовано 4 сентября, 18:16

США попросили РФ и Украину прекратить удары на время вояжа Уиткоффа и Кушнера по столицам

NYT узнала о просьбе США к России и Украине из-за визита Уиткоффа и Кушнера

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

США обратились с просьбой к России и Украине из-за предстоящего переговорного вояжа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По данным американской газеты The New York Times, Белый дом хочет, чтобы стороны временно прекратили взаимные удары.

«Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки на время пребывания этих двух человек в России, а россияне аналогичным образом прекратили ракетные обстрелы Киева», — говорится в материале. Издание утверждает, что переговоры о визите представителей президента США Дональда Трампа продолжаются уже несколько недель.

В Совфеде заявили, что Уиткофф и Кушнер приедут в РФ за предложениями по Украине
В Совфеде заявили, что Уиткофф и Кушнер приедут в РФ за предложениями по Украине

Ранее Владимир Зеленский анонсировал очередной «мирный» вояж Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, уже на этих выходных они посетят Москву и Киев, причём сначала представители Дональда Трампа отправятся в столицу России.

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Матвей Константинов
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