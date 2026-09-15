Москва ожидает от ОБСЕ оценки ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре без двойных стандартов. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, российскую сторону не интересует «особое отношение» со стороны международной структуры. В Москве рассчитывают, что ОБСЕ будет фиксировать очевидные обстоятельства и давать им соответствующую оценку. Полянский связал такую позицию с самой ролью организации: среди её задач — обеспечение договорённостей, которые должны способствовать безопасности и стабильности в Европе. Поэтому, считает дипломат, реакция на атаки по гражданским лицам и объектам должна быть принципиальной.

При этом российский постпред заявил, что западные государства сейчас не готовы действовать в соответствии с ранее достигнутыми в рамках ОБСЕ договорённостями. По его мнению, отсутствие политической воли у этих стран обесценивает принятые решения.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена использовать площадку ОБСЕ, чтобы донести до мировой общественности правду о действиях киевского руководства. Дипломат подчеркнул: пока длился летний перерыв, союзники Украины совершили множество правонарушений. Владимир Зеленский намеренно пошёл на обострение конфликта. При этом западные кураторы открыто радовались налётам ВСУ на гражданскую инфраструктуру.