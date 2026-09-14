Россия намерена использовать площадку ОБСЕ, чтобы донести до мировой общественности правду о действиях киевского руководства. Постпред Дмитрий Полянский сообщил РИА «Новости», что на заседаниях будут представлены конкретные примеры деструктивного курса зарубежных стран. По его словам, международная трибуна удобна для обнародования сведений, которые элиты утаивают от собственных граждан.

Дипломат подчеркнул: пока длился летний перерыв, союзники Украины совершили множество правонарушений. Владимир Зеленский намеренно пошёл на обострение конфликта. При этом западные кураторы открыто радовались налётам ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Отдельно представитель Москвы указал на недавние публичные выпады лидера сопредельного государства. Речь идёт о высказываниях касательно «небезопасности» воздушного пространства над территорией РФ.

По оценке Полянского, подобные заявления свидетельствуют о переходе оппонентов к неприкрытой террористической тактике на правительственном уровне. Такое поведение требует немедленной и жёсткой международной реакции.

Ранее глава Украины пригрозил атаками на отечественные воздушные суда. В ответ Владимир Путин назвал эти выпады прямой заявкой на государственный террор. Российский лидер предупредил: в случае попыток реализовать замыслы Москва незамедлительно применит действенные меры реагирования.