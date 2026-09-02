В Италии обратили внимание на жёсткий ответ Путина Зеленскому из-за угрозы небу РФ

Президент России Владимир Путин жёстко ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за украинских беспилотников. На реакцию российского лидера обратило внимание итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Резкая позиция Москвы последовала за предупреждением, направленным Киевом авиакомпаниям и страховым фирмам», — говорится в публикации.

Накануне Зеленский призвал авиакомпании и страховщиков учитывать риски полётов над Россией из-за украинских беспилотников. По его словам, российское небо будет «де-факто закрываться». Владимир Путин назвал слова Зеленского об угрозах гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Президент также подчеркнул, что с террористами переговоры не ведут.