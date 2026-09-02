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Опубликовано 2 сентября, 12:38

В Италии обратили внимание на жёсткий ответ Путина Зеленскому из-за угрозы небу РФ

L’Antidiplomatico: Путин жестко ответил на угрозу Зеленского в адрес России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин жёстко ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за украинских беспилотников. На реакцию российского лидера обратило внимание итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Резкая позиция Москвы последовала за предупреждением, направленным Киевом авиакомпаниям и страховым фирмам», — говорится в публикации.

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Накануне Зеленский призвал авиакомпании и страховщиков учитывать риски полётов над Россией из-за украинских беспилотников. По его словам, российское небо будет «де-факто закрываться». Владимир Путин назвал слова Зеленского об угрозах гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Президент также подчеркнул, что с террористами переговоры не ведут.

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Александра Вишнякова
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