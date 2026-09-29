40 дней не хватило: Зеленский грозится новыми ударами вглубь России в октябре

Киев утвердил план дальнобойных операций на октябрь и готовит усиление боевой авиации. Об этом Владимир Зеленский сообщил после совещания с Минобороны Украины, военными и представителями оружейного производства.

«Утвердили наши дальнобойные операции на октябрь», – заявил Зеленский.

По его словам, украинская сторона определила направления поставок вооружений для истребителей F-16 до конца года. Зеленский утверждает, что Киев уже ведёт переговоры с конкретными странами об авиационных пакетах и рассчитывает получить усиление в ближайшее время.

Отдельно на совещании обсуждалось создание средств перехвата реактивных беспилотников, которые украинская сторона называет «Шахедами». По словам Зеленского, уже отобраны первые прототипы, а для их производства определены сроки, объёмы и финансирование. Накануне глава экс-комик заявлял, что украинские силы якобы перехватывают 57% реактивных беспилотников, а новые образцы средств борьбы с ними продолжают испытывать.