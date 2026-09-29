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Регион
Опубликовано 29 сентября, 20:49

40 дней не хватило: Зеленский грозится новыми ударами вглубь России в октябре

Зеленский заявил об утверждении дальнобойных операций ВСУ на октябрь

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Киев утвердил план дальнобойных операций на октябрь и готовит усиление боевой авиации. Об этом Владимир Зеленский сообщил после совещания с Минобороны Украины, военными и представителями оружейного производства.

«Утвердили наши дальнобойные операции на октябрь», – заявил Зеленский.

По его словам, украинская сторона определила направления поставок вооружений для истребителей F-16 до конца года. Зеленский утверждает, что Киев уже ведёт переговоры с конкретными странами об авиационных пакетах и рассчитывает получить усиление в ближайшее время.

Отдельно на совещании обсуждалось создание средств перехвата реактивных беспилотников, которые украинская сторона называет «Шахедами». По словам Зеленского, уже отобраны первые прототипы, а для их производства определены сроки, объёмы и финансирование. Накануне глава экс-комик заявлял, что украинские силы якобы перехватывают 57% реактивных беспилотников, а новые образцы средств борьбы с ними продолжают испытывать.

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Напомним, что ещё в конце июня 2026 года Зеленский объявил о запуске 40-дневной «операции влияния» на Россию с участием СБУ. Спустя несколько месяцев, уже в сентябре, он заявил, что у его армии осталось «40 дней, чтобы разгромить Россию».

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Юрий Лысенко
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