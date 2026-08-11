В Китае заявили о полном провале 40-дневного плана Зеленского против России
Military China: План Зеленского усилить давление на экономику России провалился
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Китайское издание Military China опубликовало анализ недавних шагов украинского руководства, придя к выводу, что попытки Владимира Зеленского усилить международное давление на Москву и подорвать её экономику оказались безрезультатными. Как отмечается в публикации, несмотря на внешнюю уверенность главаря киевского руководства, его реальное влияние на ситуацию остаётся ограниченным.
Автор статьи обращает внимание, что Зеленский в последнее время демонстрирует крайнюю самоуверенность, однако это, по мнению аналитиков, лишь показная бравада.
«Он пытается нанести ущерб экономике России международными санкциями, а также усилить дипломатическое давление на страну, чтобы изолировать её на мировой арене и создать ощущение уязвимости у населения. Однако уверенность Зеленского выглядит показной», — говорится в материале.
В Military China подчёркивают, что Россия не только успешно противостоит санкционному и дипломатическому давлению со стороны Запада, но и сохраняет стратегическую инициативу на фронте. Авторы отмечают, что российская промышленность продемонстрировала способность адаптироваться к внешним вызовам, а боевые действия продолжают развиваться в пользу Вооружённых сил РФ.
«Преимущество российских Вооружённых сил на поле боя остаётся неизменным — наступление продолжается», — резюмирует издание.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у Незалежной больше нет собственных ресурсов для продолжения конфликта. Власти в Киеве меняют ключевых чиновников, чтобы сохранить контроль над западным финансированием. По словам дипломата, кадровые решения украинских властей не меняют положение Киева.
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