Китайское издание Military China опубликовало анализ недавних шагов украинского руководства, придя к выводу, что попытки Владимира Зеленского усилить международное давление на Москву и подорвать её экономику оказались безрезультатными. Как отмечается в публикации, несмотря на внешнюю уверенность главаря киевского руководства, его реальное влияние на ситуацию остаётся ограниченным.

Автор статьи обращает внимание, что Зеленский в последнее время демонстрирует крайнюю самоуверенность, однако это, по мнению аналитиков, лишь показная бравада.

«Он пытается нанести ущерб экономике России международными санкциями, а также усилить дипломатическое давление на страну, чтобы изолировать её на мировой арене и создать ощущение уязвимости у населения. Однако уверенность Зеленского выглядит показной», — говорится в материале.

В Military China подчёркивают, что Россия не только успешно противостоит санкционному и дипломатическому давлению со стороны Запада, но и сохраняет стратегическую инициативу на фронте. Авторы отмечают, что российская промышленность продемонстрировала способность адаптироваться к внешним вызовам, а боевые действия продолжают развиваться в пользу Вооружённых сил РФ.

«Преимущество российских Вооружённых сил на поле боя остаётся неизменным — наступление продолжается», — резюмирует издание.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у Незалежной больше нет собственных ресурсов для продолжения конфликта. Власти в Киеве меняют ключевых чиновников, чтобы сохранить контроль над западным финансированием. По словам дипломата, кадровые решения украинских властей не меняют положение Киева.