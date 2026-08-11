У Незалежной больше нет собственных ресурсов для продолжения конфликта. Власти в Киеве меняют ключевых чиновников, чтобы сохранить контроль над западным финансированием, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, кадровые решения украинских властей не меняют положение Киева. Галузин считает, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский стремится удержать власть и сохранить доступ к финансовой поддержке Запада.

«От перемены мест слагаемых сумма в «карманах» Зеленского не меняется», — отмечает Галузин.

Замглавы МИД добавил, что Украина уже давно не может продолжать конфликт за счёт собственных ресурсов.

Ранее Михаил Галузин заявил о намерении России продолжать СВО до достижения поставленных целей. Дипломат связал это решение с действиями Зеленского и его нежеланием завершать конфликт. По его оценке, продолжение боевых действий помогает нынешнему руководству Украины сохранять власть. Представитель МИД добавил, что Москва намерена добиваться демилитаризации и денацификации Украины, а также устранения исходящих с её территории угроз.