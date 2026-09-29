Вашингтон торопит Киев и Москву с энергетическим перемирием: что решится уже в октябре

Администрация президента США Дональда Трампа стремится в ближайшее время добиться ограниченного перемирия между Россией и Украиной, которое предполагает взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на украинских участников переговоров.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Украинская сторона ранее официально подтверждала, что на переговорах с посланниками Трампа обсуждались шаги по деэскалации и энергетической безопасности.

«Вся их позиция сейчас заключается в том, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны», — приводит The Atlantic слова одного из украинских переговорщиков.

В октябре США рассчитывают организовать новую трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и Соединённых Штатов. В качестве вероятной площадки называется Абу-Даби. Одной из тем должно стать взаимное прекращение ударов по электростанциям, нефтеперерабатывающим предприятиям и другой энергетической инфраструктуре.

Параллельно обсуждается отдельная договорённость по Чёрному морю при посредничестве Египта. Она должна предусматривать отказ России и Украины от ударов по грузовым судам друг друга, в том числе перевозящим зерно.