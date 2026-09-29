Вашингтон торопит Киев и Москву с энергетическим перемирием: что решится уже в октябре
The Atlantic: США хотят добиться энергоперемирия России и Украины
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Администрация президента США Дональда Трампа стремится в ближайшее время добиться ограниченного перемирия между Россией и Украиной, которое предполагает взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на украинских участников переговоров.
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали эту инициативу с Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Украинская сторона ранее официально подтверждала, что на переговорах с посланниками Трампа обсуждались шаги по деэскалации и энергетической безопасности.
«Вся их позиция сейчас заключается в том, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны», — приводит The Atlantic слова одного из украинских переговорщиков.
В октябре США рассчитывают организовать новую трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и Соединённых Штатов. В качестве вероятной площадки называется Абу-Даби. Одной из тем должно стать взаимное прекращение ударов по электростанциям, нефтеперерабатывающим предприятиям и другой энергетической инфраструктуре.
Параллельно обсуждается отдельная договорённость по Чёрному морю при посредничестве Египта. Она должна предусматривать отказ России и Украины от ударов по грузовым судам друг друга, в том числе перевозящим зерно.
Тема энергоперемирия уже звучала и публично. Российский лидер Владимир Путин 25 сентября говорил, что Киев вновь поднимает вопрос о взаимном отказе от ударов по энергетике, воздушным целям и объектам в Чёрном море. Life.ru уже рассказывал о возможной трёхсторонней встрече России, США и Украины по энергоперемирию.
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