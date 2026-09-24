Дмитриев, Буданов* и люди Трампа: СМИ узнали о тайной встрече по энергоперемирию

Представители России, США и Украины могут провести 24 сентября трёхстороннюю встречу по вопросу энергетического перемирия. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, договорённость о переговорах была достигнута во время встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждает «Зеркало недели», украинскую сторону могут представить Кирилл Буданов* и Рустем Умеров, американскую — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а российскую — спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который ранее вылетел в США.

Главной темой переговоров, по информации издания, должны стать условия энергетического перемирия и механизмы контроля за его соблюдением.

Источник «Зеркала недели» также утверждает, что российская сторона намерена связать вопрос энергетического перемирия со свободой судоходства и экспортом российской нефти. Для Украины тема судоходства имеет значение в том числе с точки зрения вывоза зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ожидается, что среди тем их встречи будут энергетика и урегулирование украинского конфликта.

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