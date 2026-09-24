Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 11:43

Дмитриев, Буданов* и люди Трампа: СМИ узнали о тайной встрече по энергоперемирию

В США может пройти встреча Украины, США и России по энергоперемирию

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, TOMS KALNINS, Press Service Of The President Of Ukraine

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, TOMS KALNINS, Press Service Of The President Of Ukraine

Представители России, США и Украины могут провести 24 сентября трёхстороннюю встречу по вопросу энергетического перемирия. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, договорённость о переговорах была достигнута во время встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждает «Зеркало недели», украинскую сторону могут представить Кирилл Буданов* и Рустем Умеров, американскую — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а российскую — спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который ранее вылетел в США.

Главной темой переговоров, по информации издания, должны стать условия энергетического перемирия и механизмы контроля за его соблюдением.

Источник «Зеркала недели» также утверждает, что российская сторона намерена связать вопрос энергетического перемирия со свободой судоходства и экспортом российской нефти. Для Украины тема судоходства имеет значение в том числе с точки зрения вывоза зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

«Давить и прогибать»: Что на самом деле значила перевёрнутая «V» Трампа на переговорах с Зеленским
«Давить и прогибать»: Что на самом деле значила перевёрнутая «V» Трампа на переговорах с Зеленским

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ожидается, что среди тем их встречи будут энергетика и урегулирование украинского конфликта.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых политиков — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Кирилл Дмитриев
  • Джаред Кушнер
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar