Дмитриев проведёт переговоры с Уиткоффом и Кушнером в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Встречи могут пройти в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером. Источники Reuters утверждают, что целью визита станет поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество России и США, энергетику, а также возможное урегулирование конфликта на Украине.

По информации агентства, поездка Дмитриева станет продолжением контактов после встречи представителей США с президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать дипломатические контакты по украинскому вопросу. При этом министр отметил, что Москва не планирует останавливать военные действия на период переговоров. По его словам, целью возможного диалога должно стать устойчивое соглашение, а не краткосрочное прекращение огня.