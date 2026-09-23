Лавров: Россия готова к переговорам, но не станет делать паузу в СВО

Россия готова к переговорам по Украине ради достижения долгосрочного мирного соглашения, однако приостанавливать СВО на время диалога не намерена. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатического урегулирования. По его словам, целью переговоров должно стать не временное прекращение огня, а устойчивый и долгосрочный мир.

Глава МИД напомнил о позиции президента США Дональда Трампа после российско-американской встречи в Анкоридже в августе 2025 года. Тогда речь шла о необходимости добиваться именно полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной, а не ограничиваться прекращением огня.

«Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира», — заявил министр.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили украинское урегулирование и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Встреча прошла 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущие личные переговоры дипломатов состоялись 23 июля в Маниле, где стороны также затрагивали пути завершения конфликта на Украине.