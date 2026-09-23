Украина могла бы сохранить территориальную целостность в границах 1991 года, если бы соглашение об урегулировании политического кризиса от февраля 2014-го было выполнено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезит Зеленский и его западные хозяева», — сказал министр.

Лавров обвинил европейские страны в том, что они не добились выполнения договорённостей, и заявил, что дальнейшее развитие украинского кризиса стало следствием такой политики. Оценки европейских государств он назвал попыткой достигать политических целей обманным и преступным путём.

Соглашение об урегулировании кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Его подписание засвидетельствовали представители Германии, Польши и Франции. Документ предусматривал возвращение к Конституции 2004 года, досрочные президентские выборы, формирование нового правительства и отказ сторон от насилия.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров резко раскритиковал требования западных стран вернуть Украину к границам 1991 года. По словам министра, при обсуждении территориального вопроса необходимо учитывать позицию жителей спорных территорий.