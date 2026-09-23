Лавров и Рубио обсудили Ближний Восток, Закавказье и Латинскую Америку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье и Латинской Америке. Переговоры прошли на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В числе международных и региональных вопросов затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, а также тема противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к мероприятиям Группы двадцати, которые должны пройти до конца 2026 года. Отдельной темой стала Украина. Российский МИД сообщил, что стороны обменялись оценками текущей ситуации, а Госдепартамент США подтвердил обсуждение украинского конфликта и двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Life.ru писал, что Лавров и Рубио завершили переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча прошла с участием российских и американских дипломатических делегаций и продолжалась почти час. До её начала стороны не делали заявлений для прессы. Позднее Госдеп уточнил, что среди основных тем были Украина и двусторонние отношения России и США.