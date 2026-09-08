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Опубликовано 8 сентября, 18:27

Лавров назвал озверелыми требования Запада вернуть Украине границы 1991 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны, требующие восстановления границ Украины 1991 года, фактически хотят вновь отдать живущих на этих территориях людей русской культуры под власть Киева. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях», — заявил министр.

При этом Лавров отметил, что среди западных политиков есть и другая группа. По его словам, у её представителей периодически можно наблюдать «признаки реализма».

Глава российского внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировал различные подходы западных стран к дальнейшему урегулированию конфликта на Украине.

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Лавров: Россия не пойдёт на договорённости без баланса интересов

Ранее Лавров заявил, что США признают базовые для Москвы положения по украинскому урегулированию и пытаются содействовать поиску решения. По словам министра, такой подход вызывает у российской стороны позитивный отклик и готовность продолжать диалог.

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Полина Никифорова
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