Лавров назвал озверелыми требования Запада вернуть Украине границы 1991 года

Западные страны, требующие восстановления границ Украины 1991 года, фактически хотят вновь отдать живущих на этих территориях людей русской культуры под власть Киева. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях», — заявил министр.

При этом Лавров отметил, что среди западных политиков есть и другая группа. По его словам, у её представителей периодически можно наблюдать «признаки реализма».

Глава российского внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировал различные подходы западных стран к дальнейшему урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что США признают базовые для Москвы положения по украинскому урегулированию и пытаются содействовать поиску решения. По словам министра, такой подход вызывает у российской стороны позитивный отклик и готовность продолжать диалог.