Лавров: Россия не пойдёт на договорённости без баланса интересов

Россия не станет заключать договорённости, если они не основаны на прагматизме и соблюдении баланса интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, во внешней политике России присутствует и эмоциональная составляющая, связанная с национальной культурой и представлениями о человечности. Однако определяющим фактором при заключении соглашений остаются практические интересы сторон.

«Без прагматизма и баланса интересов мы ни на какие договорённости не идём», — подчеркнул министр.

При этом Лавров усомнился в искренности некоторых зарубежных партнёров России. По его словам, Москва уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда достигнутые договорённости впоследствии не выполнялись.

Ранее глава МИД заявлял, что Россия не отказывалась от диалога с Украиной и сохраняет готовность к переговорам. Москва при этом неоднократно подчёркивала, что возможное урегулирование должно учитывать российские интересы и сложившиеся реалии. В то же время администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита переговорщиков в Москву и Киев заявила, чт работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию и рассчитывает вернуть переговоры в формат Россия — Украина — США.