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Регион
Опубликовано 23 сентября, 20:00

Песков ответил Вашингтону на приглашение Путина на G20

Песков: Россия признательна за приглашение Путина на G20, проработает его

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия благодарна и признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами, штат Флорида, США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва проработает этот вариант по дипломатическим каналам.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами. Американская сторона надеется, что российский лидер примет это приглашение.

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Артур Лапсаков
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