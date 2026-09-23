Песков ответил Вашингтону на приглашение Путина на G20

Россия благодарна и признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами, штат Флорида, США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва проработает этот вариант по дипломатическим каналам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами. Американская сторона надеется, что российский лидер примет это приглашение.