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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:18

Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты пригласили президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы пригласили президента Путина. Мы надеемся, что он примет приглашение», — сказал Рубио.

Саммит «Группы двадцати» состоится 14–15 декабря в Дорале, расположенном в окрестностях Майами во Флориде. Встречу лидеров планируется провести на территории Trump National Doral Miami.

На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20
На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле ещё не обсуждали возможную поездку Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США. Помощник президента Юрий Ушаков 12 сентября отмечал, что российская сторона получила приглашение на встречу «двадцатки» и продолжает подготовительную работу на экспертном уровне, однако вопрос личного участия главы государства тогда не рассматривался.

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Юрий Лысенко
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