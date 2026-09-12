В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20

Возможность поездки Владимира Путина на саммит G20 в Кремле пока даже не обсуждалась. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью газете «Известия».

При этом работа с американской стороной продолжается. По словам Ушакова, во время бесед сохраняется доброжелательный и конструктивный настрой.

Говоря о приглашении России на саммит «Группы двадцати», помощник президента отметил, что сейчас взаимодействие идёт на экспертном уровне. Российские специалисты продолжают работать над документами предстоящей встречи.

«Но вопрос ещё даже не обсуждался. Работа ведётся на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть всё идёт как обычно. А что касается возможности поездки Путина — этот вопрос ещё даже не обсуждался у нас», — сказал Ушаков.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G20 в Майами. Он заявил о готовности приехать в США в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие во встрече, и провести с ним личные переговоры.