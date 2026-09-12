Белый дом подтвердил участие России в энергетической встрече G20
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Россия получила приглашение на встречу министров энергетики стран G20, которая пройдёт в Хьюстоне, штат Техас. Белый дом подтвердил Reuters, что российский представитель примет участие в мероприятии на следующей неделе.
«Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», — говорится в публикации.
Министерская встреча G20 состоится 14–16 сентября. Имя российского представителя пока не раскрывается. Известно, что он посетит переговоры по энергетике в Хьюстоне.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в Ашвилле, штат Северная Каролина. Она прошла 31 августа и 1 сентября. Российская делегация также посетила совещание «двадцатки» по инновациям в Роли-Дареме 1–2 сентября. В 2026 году США председательствуют в G20. Главным мероприятием года станет саммит лидеров стран «двадцатки». Он пройдёт 14–15 декабря в Дорале недалеко от Майами, штат Флорида.
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