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Регион
Опубликовано 22 сентября, 08:12

На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20

Bloomberg: Путин поучаствует в саммите АТЭС, но пропустит встречу G20 в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.

Если поездка состоится, она станет первым личным участием президента России в саммите АТЭС с 2017 года. Тогда встреча лидеров прошла во вьетнамском Дананге. При этом вероятность приезда Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде источники агентства назвали крайне низкой.

В июле российский МИД сообщал, что Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Пусть приезжает»: Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
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Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. Песков в ответ напомнил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе. При это в Кремле назвали невозможной встречу Путина и главы киевского режима на встрече G20.

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Татьяна Миссуми
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