На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20
Bloomberg: Путин поучаствует в саммите АТЭС, но пропустит встречу G20 в США
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Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.
Если поездка состоится, она станет первым личным участием президента России в саммите АТЭС с 2017 года. Тогда встреча лидеров прошла во вьетнамском Дананге. При этом вероятность приезда Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде источники агентства назвали крайне низкой.
В июле российский МИД сообщал, что Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. Песков в ответ напомнил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе. При это в Кремле назвали невозможной встречу Путина и главы киевского режима на встрече G20.
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