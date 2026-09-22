На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.

Если поездка состоится, она станет первым личным участием президента России в саммите АТЭС с 2017 года. Тогда встреча лидеров прошла во вьетнамском Дананге. При этом вероятность приезда Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде источники агентства назвали крайне низкой.

В июле российский МИД сообщал, что Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.